Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü kovaladı

İstanbul Küçükçekmece’de polis ekipleriyle dur ihtarına uymayan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Polisin durdurduğu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü kovaladı

Küçükçekmece’de iddiaya göre dur ihtarına uymayan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sırasında ekipler, kaçmaya devam eden otomobili durdurmak için lastiklerine ve havaya uyarı ateşi açtı. Polisin önünü keserek durdurduğu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Sefaköy D-100 Yanyol Ankara istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayan sürücü, 34 CUE 404 plakalı otomobiliyle bariyerlere çarparak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, uyarılara rağmen kaçmaya devam eden otomobili durdurmak için lastiklerine ve havaya uyarı ateşi açtı.

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Polis ekipleri, sürücünün kullandığı otomobilin önünü kesti. Yakalanan sürücü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olay sonrası D-100 Yanyol Ankara istikametini trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Trafiğe kapatılan yol, otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Polisin yaşanan olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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