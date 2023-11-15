Polisten ölümüne kaçış: Hem kendini, hem karısını hem de masum bir insanı öldürdü

Adana’da polisin dur ihtarına rağmen otoyolda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Polisten ölümüne kaçış: Hem kendini, hem karısını hem de masum bir insanı öldürdü

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi.

POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMADI

Otoyolda ters yönde ilerleyen 01 EZV 42 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Boz, polisin dur ihtarına uymadı. Bir süre sonra araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün'ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİ, KARISI HEM DE MASUM BİR İNSANI ÖLDÜRODÜ

Gelen ekipler, Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-2.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-3.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-4.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-6.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-7.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-8.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-9.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-10.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-11.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-12.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-13.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-15.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-16.jpg

polisten-olumune-kacis-hem-kendini-hem-karisini-hem-de-masum-bir-insani-oldurdu-yenicag-5.jpg

İlgili Haberler
Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü kovaladı
Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü kovaladı
Esenyurt'ta ters yöne konan kapan, 4 günde 150'den fazla aracın lastiğini patlattı
Esenyurt'ta ters yöne konan kapan, 4 günde 150'den fazla aracın lastiğini patlattı
Ters yönde ilerleyen otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Ters şeritte ön kaldırdı kamyonete böyle çarptı. Kaza göz göre göre geldi
Ters şeritte ön kaldırdı kamyonete böyle çarptı. Kaza göz göre göre geldi
Ters şeritte ilerleyen motosikletli, dönüş yapan kamyonete çarptı
Ters şeritte ilerleyen motosikletli, dönüş yapan kamyonete çarptı
Polisten 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 60 bin 819 lira ceza
Polisten 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 60 bin 819 lira ceza
Polisin dur ihtarına uymayan minibüsten 23 Suriyeli kaçak çıktı
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün polisten kaçtığı anlar kamerada
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün polisten kaçtığı anlar kamerada
Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Park halindeki minibüs alev topuna döndü Gündem
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi Gündem
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı Magazin
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler Dünya
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Gündem
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor Gündem
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak Dünya
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak