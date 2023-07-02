Fransa’da protestoları durdurmak için ilginç yöntem. Anne ve babaları hapis cezası ile tehdit ettiler

Fransa’da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası protestolar tüm şiddetiyle sürüyor. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, çocukları protestolara katılan anne ve babaları hapis cezasıyla tehdit etti.

Fransa’da protestoları durdurmak için ilginç yöntem. Anne ve babaları hapis cezası ile tehdit ettiler

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLANLAR TESPİT EDİLECEK

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

Bu şekilde olaylara karışanları tespit edebileceklerini söyleyen Dupond-Maretti, olaylara karışanların Shapchat gibi uygulamalar üzerinden organize olduklarına ilişkin bilgilerin ellerinde bulunduğunu aktardı.

Fransız Adalet Bakanı, "Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor." diye konuştu.

Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, "ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesine ilişkin görüntüler, ülke genelinde infiale yol açmıştı.

Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda, 1500'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

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