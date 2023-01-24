24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis memuru Kemal Güleç’in hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü 'alkollü' çıktı

Polis memuru Kemal Güleç’in hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü 'alkollü' çıktı

Diyarbakır’da dün polis memuru Kemal Güleç’in (32) hayatını kaybettiği kazada, yan yoldan hızla gelen ve bariyerleri aşarak 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü H.A.’nın 0.63 promil alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu madde izine rastlandığı belirlendi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 20:31
Takip Et

Polis memurunun hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü 'alkollü' çıktı

Polis memuru Kemal Güleç’in hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü 'alkollü' çıktı
+
Aa
-

(DHA) - Araştırmada cezaevinden izinli çıktığı ve ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıkan H.A.’nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

​Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı kiralık otomobil, yan yoldan bariyerleri aşarak hızla ana yola çıktı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından V.K. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aralarında polis memuru Ö.D.’nin de olduğu 2’si ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

0.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde sürücü H.A.’nın 0.63 promil alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu madde izine rastlandığı belirtildi. Yapılan incelemede H.A.’nın ‘kasten yaralama', ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından kaydı bulunduğu, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine de el konulduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında sürücü H.A. ile otomobili kiralayan A.A. ve ismi belirtilmeyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
3
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
7
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Tırın çarptığı cipteki bir kişi hayatını kaybetti
﻿Tırın çarptığı cipteki bir kişi hayatını kaybetti
﻿Tırın çarptığı cipteki bir kişi hayatını kaybetti
﻿Bulgaristan’da erken genel seçim 2 Nisan’da yapılacak
﻿Bulgaristan’da erken genel seçim 2 Nisan’da yapılacak
﻿Bulgaristan’da erken genel seçim 2 Nisan’da yapılacak
﻿Tren yolundan demir keserken yakalandı
﻿Tren yolundan demir keserken yakalandı
﻿Tren yolundan demir keserken yakalandı
﻿Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi MİT operasyonu ile yakalandı
﻿Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi MİT operasyonu ile yakalandı
﻿Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi MİT operasyonu ile yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.