Anadolu Efes'in yıldızı emeklilik kararını açıkladı

Anadolu Efes forması giyen Doğuş Balbay, 34 yaşında profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdığını açıklarken sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

34 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

İŞTE DOĞUŞ'UN PAYLAŞIMI

"Bugün geriye dönüp baktığımda, parkeye adım attığım ilk andan itibaren basketbolun ve beraberinde getirdiklerinin profesyonel kariyerimden öteye geçerek Doğuş Balbay’ı tanımlayabildiğini görüyorum. Tutkularımın, inandıklarımın peşinden koştuğum bu yolculukta yalnızca rakiplerime karşı değil, kendime ve limitlerime karşı da mücadele ettim. Bu süreçte edindiğim tecrübeler sportif gelişimimle birlikte kişisel gelişimime de katkıda bulundu. Başarılarımın yanı sıra başarısızlıklarım da beni güçlendirdi ve bugünkü beni şekillendiren birer ders oldu.



Sevinçlerimi, üzüntülerimi paylaşabileceğim birçok dost edindim. Büyüklerimden çok şey öğrendim, küçüklerime de umarım yardımcı olabilmişimdir.

Kariyerimde 25 yılı geride bırakırken, şu an içerisinde bulunduğum bu dönemi de en az öncesi kadar önemli görüyorum. Umut ediyorum ki bir sonraki adımım da benzer hikayelere dönüşür, yolum yine güzel insanlarla kesişir.

Ailem, eşim ve çocuklarıma bir an olsun beni yalnız hissettirmedikleri için bu vesileyle teşekkür ederken; sahip olduğumuz özel bağın sadece profesyonel bir kulüp içinde değil, aynı zamanda birbirimize olan derin bağlılık ve güven duygusuyla da şekillendiğini gösterdikleri için yönetimimize, koçlarıma, sağlık ekibimize, birlikte ter döktüğüm tüm takım arkadaşlarıma ve en önemlisi beni yıllarca destekleyen taraftarlarımıza minnettarım.

Sizler olmasaydınız bu serüveni bu denli güzel yaşayamazdım.



Sevgilerimle,

Doğuş Balbay"



