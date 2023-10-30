Polise saldırıp tabancasını almak isterken bacağından vuruldu

Olay, bugün saat 18.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Güzelkent Sokak'ta meydana geldi. Kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen Kani Y., bir otomobil servisinin bahçesindeki araçlara zarar vermeye çalışıp, iş yeri çalışanlarını rahatsız etti. İhbar üzerine Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kani Y., olay yerine gelen ve kendisini uyaran polislere, tepki gösterdi. Ardından polis memurlarından Ramazan A.'nın silahını almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Ramazan A.'nın silahının ateş alması sonucu Kani Y. bacağından vuruldu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kani Y. ve arbede sırasında aldığı darbelerle yaralanan Ramazan A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan saldırgan Kani Y. ve polis memuru Ramazan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.