Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü

Avustralya polisinin, 95 yaşındaki demans hastası Clare Nowland’ı elinde bıçak olduğu için iki defa şok tabancasıyla vurup yaralanmasının ardından yaşlı kadının, bugün hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü

DHA’da yer alan habere göre, polis, Nowland’ı yaralayan 33 yaşındaki kıdemli polis memurunun pervasızca ağır bedensel zarar verme, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı suçlamalarıyla Temmuz ayı başlarında mahkemeye çıkacağını belirtti. Olay sırasında kafatası çatlayan ve yoğun bakımda tedavi altında olan Nowland’ın ise bugün hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis açıklamasında “Bayan Nowland bu akşam saat 19:00'dan hemen sonra, bu üzücü ve zor zamanda mahremiyet talep eden ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak hastanede huzur içinde vefat etti” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avustralya’da polis, 17 Mayıs’ta yaşlılar evinde kalan demans hastası Clare Nowland’ın eline bir bıçak alarak dışarıya çıkması üzerine olay yerine gelip yaşlı kadını şok tabancasıyla iki defa vurmuştu. Şok tabancasından gelen elektriğin etkisiyle yere düşen Nowland’ın kafatasında çatlama olmuş ve hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye başlamıştı. Olayın basına yansımasıyla ‘yürüteçle yürüyen ve 45 kilo’ olan Nowland’a orantısız güç kullanmakla suçlanan polis, eleştirilen hedefi olmuş ve olay Avustralya’da halk arasında infial yaratmıştı.

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