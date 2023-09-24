Polisten kaçan araçtan, 10 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı çıktı

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisten kaçan araçtan, 10 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı çıktı

Hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Burdur’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine gelen 03 BP 499 plakalı Ford marka açık kasa pikap, Çeltikçi ilçesine geldiğinde asayiş kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak Burdur istikametine kaçmaya başladı.

Ekiplerin haber vermesinin üzerine Burdur Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Antalya kavşağında aracı beklemeye aldı. Bir süre sonra Antalya kavşağına gelen araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki S.C. (29) adlı şahsın hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

aw037785-01-1.jpg

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.C. polis merkezine götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
İhbara giden polise sıcak su atıldı 2'si polis 4 kişi yaralandı
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları