Polisten kaçan araçtan, 10 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı çıktı

Hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Burdur’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine gelen 03 BP 499 plakalı Ford marka açık kasa pikap, Çeltikçi ilçesine geldiğinde asayiş kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak Burdur istikametine kaçmaya başladı.

Ekiplerin haber vermesinin üzerine Burdur Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Antalya kavşağında aracı beklemeye aldı. Bir süre sonra Antalya kavşağına gelen araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki S.C. (29) adlı şahsın hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.C. polis merkezine götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.