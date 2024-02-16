Polisten kaçan şüpheli bütün uyuşturucuları araçtan aşağıya attı

Polis ekipleri Samsun’un İlkadım ilçesinde, ilçenin Reşadiye Mahallesi Şair Cemal Safi Sokak üzerinde duran şüpheli bir aracı kontrol etmek istedi.
İstanbul plakalı araç polisin kendisini kontrol etmek istemesi üzerine araç içerisindeki şahıslar bir anda polis ekiplerinden kaçmaya başladı.
Kovalamaca devam ederken araç içindeki şahıslar aracın camını açarak dışarıya bir poşet attı. Aracın sağ ön camından poşet atıldığını gören ekipler, poşet içerisinde 390 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.