Polisten kaçan taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Ekipler, yöneldiği sırada sürücü M.K., aracını hareket ettirdi. Polislerin peşine düştüğü taksi, Bağlar ilçesinde önü kesilerek durduruldu, M.K. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada paketlenmiş halde 100 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, sürücü M.K.’yi ve ele geçirilen esrarı işlemlerin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. M.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Kaynak: DHA)