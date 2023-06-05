Polisten kaçan taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

Diyarbakır’da taksisiyle uygulama noktasından kaçan, polisin takibi sonucu yakalanan M.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 100 kilo esrar ele geçirildi.

Polisten kaçan taksi şoförü uyuşturucuyla yakalandı

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Ekipler, yöneldiği sırada sürücü M.K., aracını hareket ettirdi. Polislerin peşine düştüğü taksi, Bağlar ilçesinde önü kesilerek durduruldu, M.K. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada paketlenmiş halde 100 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, sürücü M.K.’yi ve ele geçirilen esrarı işlemlerin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. M.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

polisin-uygulamasindan-kacan-taksi-soforu-uyusturucuyla-yakalandi-yenicag.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Kamyonet devrildi! Aynalar yola savruldu Güncel
Kamyonet devrildi! Aynalar yola savruldu
Klavyeler hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı Sağlık
Klavyeler hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Sahilde 6 saatte 25 ton çöp toplandı! Buradan insanoğlu geçti Güncel
Sahilde 6 saatte 25 ton çöp toplandı! Buradan insanoğlu geçti
İstanbul'un göbeğinde skandal. Doğum günü partisinde 100 lira yaktılar Güncel
İstanbul'un göbeğinde skandal. Doğum günü partisinde 100 lira yaktılar
Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler Spor
Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler
Rüyada köprü görmek ne demek? Rüyada köprü görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada köprü görmek ne demek? Rüyada köprü görmek neye işaret?