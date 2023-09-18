Arap yazar alçaklığa devam ediyor: Türk pasaportu dünyanın en ucuz şeylerinden biri

Kuveytli yazar Atatürk'ü hedef almıştı. Skandal açıklamalarda bulunmaya devam eden Kuveytli yazar "Türk pasaportu dünyanın en ucuz şeylerinden biri. Herhangi bir Arap'ın bunu alıp Cumhurbaşkanı adayı olmasını ve Atatürk'ün heykellerini yıkmasını destekliyorum" dedi.

Arap yazar alçaklığa devam ediyor: Türk pasaportu dünyanın en ucuz şeylerinden biri

Trabzon'da bir vatandaş Kuveytlilerin polisle kavga ettiğini sanıp Kuveytli turiste yumruklar atmıştı. Görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Arap sosyal medya ağlarında 'Türkiye'ye gitmeme' çağrıları ile dolmuştu.

Bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, Türkiye'yi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü sosyal medya hesabından hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kuveytli yazar Türk vatandaşlığının çok ucuz bir yatırım olduğunu bir gün bir Arap’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olmasını ve Atatürk’ün heykellerini yıkmasını diledi. Bir başka paylaşımında da Türk tarihi hakkında skandal ifadeler kullandı.

İŞTE O İFADELER

"(Türk pasaportu) Dünyanın en ucuz şeylerinden biri. 400.000 dolar yatırım yapın ve hemen vatandaşlık alın.

Herhangi bir Arap'ın bunu alıp Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı olmasını ve Mustafa Kemal'in heykellerini yıkmasını destekliyorum."

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Paylaşımlarında Türkler için çok defa ‘Barbar’ ifadesinin kullanan Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih bir başka paylaşımında da ‘Vahşi’ ifadesini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İktidar kanadın açıklamalara tepki gelmezken aralarında CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu hakaretlere sert tepki gösterdi.

Özel, "Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in partimizin ve ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik itham ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Her sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sessizliğini manidar buluyorum" derken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise şöyle dedi:

"Beni ve Zafer Partisi’ni Birleşmiş Milletler’e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye’deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan bu şerefsiz Kuveytli ahlaksız Atatürk’e ve Atatürk’ü seven herkese hakaret ediyor. Zafer Partisi Türkiye’ye gelen turistlere, okumak için gelen öğrencilere karşı olmadı. Ama Atatürk’e ve Türk Milletine küfreden bu Kuveytli alçağı ülkemizde istemiyoruz."

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