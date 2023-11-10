Polonya'da muhalefet koalisyon anlaşması imzaladı

Polonya'daki seçimden güçlü çıkan muhalefet grupları, yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açabilecek bir koalisyon anlaşması imzaladı.

KAYNAK: AA
Polonya'da muhalefet koalisyon anlaşması imzaladı

Eski Başbakan Donald Tusk'un liderliğindeki Sivil Koalisyon ittifakı, Polonya 2050 ve Polonya Halk Partisinden oluşan Üçüncü Yol ittifakı ile Yeni Sol Partisinin bir araya gelmesiyle oluşacak muhalefet, koalisyon anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma imzalanmadan önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Tusk, ülke için uyum içinde ve hızlı çalışmanın mümkün olduğunu göstermek istediklerini dile getirdi.

Tusk, "İşler doğru yönde ilerliyor ve cumhurbaşkanının kararlarını ne kadar beklemek zorunda kalırsak kalalım bugünden itibaren vatanımızın ve önümüzdeki yılların sorumluluğunu almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda 6 Kasım'da yeni hükümeti kurma görevini mevcut başbakan Mateusz Morawiecki'ye vermiş olsa da başka hiçbir siyasi parti mevcut iktidarla çalışmak istediğini açıklamadı ve bu nedenle Morawiecki'nin yeni parlamentoda güvenoyu alması pek olası görünmüyor.

Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, başbakanın Tusk olması bekleniyor.

Polonya medyasına göre, üç muhalif parti, hayata geçirmek istenilenler konusunda geniş bir ortak payda oluşturdu. Muhalefet koalisyonunun hükümeti kurması durumunda kürtaj yasası, emeklilik, kadın hakları ve insan haklarına ilişkin birçok konuda yasal değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Ülkede 15 Ekim'de yapılan seçimin sonuçlarına göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yüzde 35,38 oy alarak birinci gelmişti.

PiS'i, yüzde 30,70 ile ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, ardından da yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol İttifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy almıştı.

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