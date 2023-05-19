Polonya'dan Ukrayna'ya red

Editör: Ersoy Özdem

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin gelişmiş savaş uçağı sıkıntısı çektiği için Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermelerinin mümkün olmadığını ilan etti.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Kiev'e F-16 savaş uçakları verilmesine karşı çıktı ancak Ukrayna'ya yönelik askeri desteklerin diğer alanlarda devam edeceğini söyledi.

Polonya ordusunun 48 adet F-16 savaş uçağına sahip olduğu ancak tamamının savaş durumuna hazır olmadığı bildirildi.