Polonya'da yolcu treni kamyonla çarpıştı: 22 yaralı

Polonya'nın Plonsk kenti yakınlarındaki hemzemin geçitte yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Polonya'da yolcu treni kamyonla çarpıştı: 22 yaralı

Polonya'nın Plonsk kentine bağlı Dalanowek köyü yakınlarında Nowy Dwor Mazowiecki-Sierp seferini yapan bir yolcu treni, kamyonla çarpıştı.

Hemzemin geçitte meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Polisten yapılan açıklamada, kazanın kamyon şoförünün hemzemin geçitteki "Dur" işaretine uymayıp tren yoluna girmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Olay yerindeki çalışmalar sürerken, Nasielsk-Sierpc tren hattı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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