Polonya'dan Rusya plakalı araçlara yasak

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Polonya'dan Rusya plakalı araçlara yasak

Polonya haber ajansı PAP, İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski'nin bugün Belarus sınırında basın toplantısı düzenlediğini ve bu gece yarısından itibaren Rus plakalı araçların Polonya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

"HİÇBİR RUS ARABASI GİREMEYECEK"

Kaminski,"Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek." ifadelerini kullandı.

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.

Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5'inci ülke oldu.

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