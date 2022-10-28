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Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı

Türkiye’nin yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya ilk teslimatı gerçekleştirildi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" dedi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:20
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Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı

Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
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Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'da kullanılarak başarısını kanıtlayan Türkiye'nin yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Polonya ordusunun envanterine girdi. Polonya ile Türkiye arasında Mayıs 2021'de imzalanan ve 24 adet Bayraktar TB2 satışını içeren anlaşma kapsamında bugün Polonya'ya ilk teslimat yapıldı. Miroslawiec şehrindeki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde gerçekleştirilen törende 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındı.


POLONYA'NIN HAVA  SAVUNMA GÜCÜ ARTACAK
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Polonya'daki muhalefet bu askeri araçların kullanılamayacağını iddia etmişti. Fakat Bayraktarların Ukrayna'daki başarısı sonrası haklı olduğumuz böylece görülmüş oldu" dedi. Bakan Blaszczak, "Bu, Polonya ordusunun modernleşmesi için büyük bir aşamadır. Askeri birliklerimizi Bayraktar TB2 ile güçlendirmeye başlıyoruz. Bunları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan çok önce sipariş etmiştik. Ukrayna'da olup bitenler, bu silahı almakla ilgili verdiğimiz kararın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" şeklinde konuştu.


Polonya, 24 adet Bayraktar TB2 SİHA için toplam 270 milyon dolar ödeme yapacak. Teslimat ise 2024 yılı sonunda tamamlanacak.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabiliyor. Ayrıca hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olurken, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.

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