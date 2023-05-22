Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine başvuran adaylar 30. Dönem başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 30. Dönem Polis Akademisi POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, ön lisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı.

1 Mayıs'ta başlayacak ön başvuru süreci, 19 Mayıs 'ta tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi.

30. Dönem POMEM sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.