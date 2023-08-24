Pompalı tüfekle vurulan AKP İlçe Başkanı'nın yeğeni hayatını kaybetti

Samsun’un Kavak ilçesinde pompalı tüfekle vurulduktan 4 ay sonra hayatını kaybeden genç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kavak ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 29 Nisan gecesi meydana olayda, Seyit Ahmet Günay (23) kendisine gelen telefonun ardından evinin önüne indi. Burada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kafasından vurularak ağır yaralanan Günay, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetti.
AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI'NIN YEĞENİYDİ
AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır’ın yeğeni olan Seyit Ahmet Günay’ın cenazesi bugün Kavak Yörgüçpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze namazına Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.