Popstar Bayhan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler şaşkınlık geçirdi

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.