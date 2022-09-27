27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Fatma ÇELİK
Fatma ÇELİK

Popülistler bir seçim daha kazandı

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
27 Eylül 2022 Salı

İtalya'da Pazar akşamı tamamlanan parlamento seçimlerinin ardından ülkenin ilk kadın başbakanı olacak ismin İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri, aşırı sağcı ve popülist Giorgia Meloni olduğu da belirlenmiş oldu.

2016'da ABD'deki Trump'ın seçim zaferinin ardından tartışmalarda yeniden geniş yer tutan ve Avrupa demokrasisini de tehdit eden yükselişiyle dikkat çeken popülizm böylece yeni bir zafer kazandı.

Meloni, kürtaj karşıtı, müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı, AB karşıtı söylemlerle, "önce İtalyanlar" retoriğini benimseyen bir siyasetçi. Sandığa katılımın yüzde 63'lerde kaldığı seçimlerde, yüzde 26 oy oranıyla birinci gelen partinin lideri iken, kendisine oy verenleri halkın tümü gibi görerek, "İtalya halkı bizi seçti" diyerek galibiyet konuşması yapıyor.

Seçimlerde yüzde 15 civarı oy alarak üçüncü parti olan Beş Yıldız Hareketi de popülist muhalefetin yükselişte olduğunun göstergesi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Macron'a kaptırsa da ciddi oranda oyunu arttırmayı başaran Marine Le Pen; İsveç'te ay başındaki genel seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan İsveç Demokratları; Almanya'da önlenemez yükselişiyle AfD; henüz yakın tarihte Avrupa Parlamentosu tarafından demokratik olmayan ülke olarak tanımlanan Macaristan'da iktidardaki Fidesz partisi ve lideri Orban, Polonya'da PiS derken popülizm, Avrupa'yı kuşatıyor.

Kriz dönemleri

Gıda ve yakıt fiyatlarındaki artış, anayasal kurumlara duyulan güven duygusunun kaybedilmesi, eşitsizliğin artması, düzensiz göçün ortaya çıkardığı endişeler ve sebep olduğu toplumsal olayların ardından ortaya çıkan tepki, popülistlerin ise tüm bunlara karşı radikal çözümler sunması, sorunların kaynağı olarak göçmenleri göstermeleri ve sorunlara halkın anlayacağı dilden basit çözümler sunmaları onları popülerleştiriyor. Bu popülerlik ise, popülist politikaların artmasını beraberinde getiriyor.

Popülistler, şiddetli kriz anında, "çözüm bizde" diyerek, düşman gibi gösterdikleri siyasi rakiplerine karşı halktan biri oldukları iddiasıyla iktidara geliyor. Ancak iktidara geldikten sonra gidişatı daha kötü yöne çekebiliyor.

Federico Finchelstein'ın "Faşizmden Popülizme" isimli kitabında kriz döneminden yararlanarak iktidara gelen ve devamında demokratik normları ciddi şekilde baltalayan ülkelere verdiği örneklerde Bolsonaro (Brezilya) ve Orban'la (Macaristan) birlikte Erdoğan da var. (İletişim Yayınları, 2019)

Türkiye, popülizm literatüründe tüm dünyada popüler örneklerden biri.

Kriz zamanlarını fırsat bilerek iktidara gelen popülistlerin potansiyel tehlikesi olarak da daha fazla krize neden olmaları gösteriliyor.

Nitekim, kriz dönemlerinde geçici güvenlik duygusu yaratsalar da devamında ekonomik istikrarsızlıklar ve temel haklarda yaşanan kayıplar beraberinde geliyor. Tıpkı Macaristan örneğinde olduğu gibi.

Bu zaferin Avrupa için önemi ise, bu tarz popülist zaferlerin dalga dalga yayılan etkilerinin kaçınılmaz olmasında…

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿İki sivri uç kanatıyor
﻿İki sivri uç kanatıyor
﻿A. Yağmur TUNALI
﻿İki sivri uç kanatıyor
﻿Sınırları açık bırak, İstanbul'da yakala!
﻿Sınırları açık bırak, İstanbul'da yakala!
﻿Arslan BULUT
﻿Sınırları açık bırak, İstanbul'da yakala!
﻿ABD'nin Türkiye'yle derdi ne?!
﻿ABD'nin Türkiye'yle derdi ne?!
﻿Arslan TEKİN
﻿ABD'nin Türkiye'yle derdi ne?!
﻿Başkanlık sisteminin değişmesi zorunlu oldu
﻿Başkanlık sisteminin değişmesi zorunlu oldu
﻿Esfender KORKMAZ
﻿Başkanlık sisteminin değişmesi zorunlu oldu
﻿Popülistler bir seçim daha kazandı
﻿Popülistler bir seçim daha kazandı
﻿Fatma ÇELİK
﻿Popülistler bir seçim daha kazandı
﻿570 yıllık tarihi kurum MKE'de pis iddialar…
﻿570 yıllık tarihi kurum MKE'de pis iddialar…
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿570 yıllık tarihi kurum MKE'de pis iddialar…
﻿Görevden alınan vali yardımcısına ''takdirname''li veda
﻿Görevden alınan vali yardımcısına ''takdirname''li veda
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Görevden alınan vali yardımcısına ''takdirname''li veda
﻿DİL VE MORAL!
﻿DİL VE MORAL!
﻿Vedat BAYRAM
﻿DİL VE MORAL!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.