Erdoğan da AKP de yolunu kaybetti

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bol keseden palavra atan Recep Tayyip Erdoğan, “Kamuda mülakatı kaldıracağız” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Habertürk canlı yayınında Kemal Öztürk'ün sorusuna şu yanıtı verdi:

-"Mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştüreceğiz."

Bakan Tekin’in Erdoğan’ın talimatını umursamadığı ortaya çıktı.

Erdoğan’ın resmî törenlerinin açılış duacısı olan ve Arapça dahi bilmediği ortaya çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da Erdoğan’ın talimatını umursamadığı ortaya çıktı.

141 bin 769 personeli ve 36 milyar liralık bütçesi olan Diyanet; 679 aşçı, 1971 temizlik personeli, 51 şoför, 1837 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 bin 538 personeli mülakatla alacağını duyurdu.

Bakan Erbaş’ın da Erdoğan’ın talimatını umursamadığı ortaya çıktı.

Meclis Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da “mülakatçı” kervanına katıldığına dair açıklama ile tablolar gönderdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polis kardeşlerimiz için görevde yükselme yazılı ve mülakat sınav sonuç tablosu şöyle:

Yazılı sınavda 98,75 alanların mülakatta 55-65 verilerek kul hakkı yenmesi hiç mi vicdanlarınızı sızlatmıyor Recep Tayyip Erdoğan?

Bakan Yerlikaya’nın da Erdoğan’ın talimatını umursamadığı ortaya çıktı.

Selçuk Özdağ mesajında diyor ki;

“Bu listeye bakın ve utanın. Başarılı olanların hepsini elemişler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi söz verdiği mülakat konusunu nedense hatırlamamıştı!

Zat-ı şahaneleri, ‘böyle bir şey dediysek’ diye söylediklerinden haberi olmadığı izlenimini vermişti. Sebebi mülakatlara devam edileceği olarak ortaya çıktı.

Erdoğan kendi sözünü unutunca sekreter bakanı da şöyle dedi: ‘Mülakat gibi mülakat yapılacak’

İşte size emniyetteki emniyetsizlik örneği mülakat.

İşte sizin cumhurbaşkanının talimatını uygulamadığınızın resmi belgesi.

Bu mülakat rezaletleri ‘kendi adamımı hakim savcı ve polis yapayım’ anlayışından mı kaynaklı?

Sonra da yargı niye bu halde, emniyet niye bu durumda diye feryat ediyoruz.

Buradan iktidara ve bu mülakat operasyonu için İçişleri Bakanına soruyorum; Bu vebalden rahatsız değil misiniz?”

Ben de Özdağ’a, Erdoğan’ın şu sözünü anımsatıyorum:

-"Eğer seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz."

31 Mart’ta yeni yol haritasında Erdoğan da AKP de yolunu kaybetti değil mi Selçuk Özdağ?