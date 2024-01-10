Porsche marka polis aracı kaza yaptı. Gaz ayarını tutturamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Porsche marka polis aracı kaza yaptı. Gaz ayarını tutturamadı
Suç örgütlerinden ele geçirilerek polis otosu yapılan Porsche marka araç kaza yaptı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen araçlar genellikle otoparklarda uzun süre bekletiliyor ya da çürümeye terk ediliyordu.

Ancak son olarak aralarında Ferrari, Bentley Continental GT, Land Rover, Porsche Taycan, Audi, Volvo, Mercedes ve BMW gibi modellerin bulunduğu 23 lüks otomobil Emniyet'e tahsis edilmişti.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sultanahmet ve Caddebostan gibi merkezi yerlerde devriye yapan lüks polis araçları turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.

İLK KAZA MEYDANA GELDİ

Lüks polis araçlarında da ilk kaza meydana geldi.

Porsche marka polis aracı bir kazaya karıştı. Kazanın gaz ayarı tutturulamadığı için meydana geldiği iddia edildi.

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