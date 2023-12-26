Mercedesler Ferrariler Audiler Porscheler polis arabası oldu. Onun arabası var özel mi özel

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Mercedesler Ferrariler Audiler Porscheler polis arabası oldu. Onun arabası var özel mi özel
İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks otomobil polis otosu yaptı. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suç örgütlerine karşı operasyonlar gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen araçların emniyete geçtiğini bildirdi.

Yerlikaya, 23 lüks otomobilin emniyete dahil edildiğini söyleyerek polis otosu olduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya araçların mahkeme kararı sonucunda emniyet geçirildiğini duyurdu.

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Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.

Öte yandan lüks araçların arasında Ferrari, Bentley Continental GT, Land Rover, Porsche Taycan ve Audi, Volvo, Mercedes ve BMW'nin modellerinin olduğu görüldü.

Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen araçlar genel olarak otoparklarda uzun süre bekletiliyor ya da çürümeye terk ediliyordu. Ama bu kez sonuç farklı oldu, araçlar emniyete katıldı.

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