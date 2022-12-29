Cristiano Ronaldo Real Madrid'e dönebilir

Manchester United'dan ayrılan ve adı birçok kulüp ile anılan Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki durağı eski takımı Real Madrid olabileceği iddia edildi. Babasının Manchester United'da oynadığı zaman diliminde İngiliz devinin altyapısında top koşturan Cristiano Ronaldo Jr, geçmişte forma giydiği Real Madrid altyapısına geri döndü. 12 yaşındaki Ronaldo Jr, babasının Juventus'a transferine kadar olan süreçte yine Real Madrid altyapısında forma giymişti. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, daha önce, "Oğluma baskı yapmıyorum ama onun futbolcu olmasını istiyorum. Çok atletik bir çocuk. Sporun efsane figürlerini de çok seviyor. Futbolu çok seviyor. Bu çok büyük bir artı" açıklamasında bulunmuştu.

İSPANYA'YA İDMAN İÇİN GERİ DÖNDÜ

Manchester United'da yaşadığı krizin ardından İngiltere'den ayrılan ve adı Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anlan Ronaldo, Real Madrid tesislerinde idmana çıkmıştı. Bu idman sonrası Ronaldo'nun yeniden İspanya'ya döneceği öne sürülmüştü. Oğlunun İngiltere'den sonra tekrar Madrid'e imza dönüşü Portekizli yıldızın da bu kulübe döneceği iddialarını yineledi. Ronaldo'nun Real Madrid'e dönüşü konuşulsa da transferde en ciddi aday Al Nassr olduğu belirtildi. Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması halinde ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.