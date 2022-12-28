Lionel Messi'den tarihi Cristiano Ronaldo cevabı. 2019 yılında verdiği röportaj yeniden gündem oldu

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, Arjantin - Fransa finaliyle son bulmuştu. Dev maçta 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Uzatmalarda da karşılıklı birer gol atıldı ve 3-3'lük beraberlikle penaltılara gidildi. Seri penaltı atışlarında ise kazanan taraf Arjantin oldu.

Güney Amerika ekibi 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşarken, Lionel Messi'nin performansı turnuvaya damgasını vurdu. Dünya Kupası'ndaki Arjantin'in oynadığı 7 maçta da sahada yer alan Lionel Messi, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

3 YIL ÖNCEKİ RÖPORTAJ YENİDEN GÜNDEME OTURDU

Dünyaca ünlü yıldızın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 2019 yılında verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo ile ilgili kullandığı ifadeler yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Messi, "Senden sonra dünyanın en iyi futbolcuları kim?" sorusuna "Kylian Mbappe, Neymar, Eden Hazard, Luis Suarez ve Kun Agüero" cevabını vermişti.

Gazetecilerin "Birçok oyuncu saydın ancak 7 numaralı bir yıldızdan bahsetmedin" diye eklemesine karşın Arjantinli yıldız, "Evet, Cristiano Ronaldo... Onu benimle birlikte listeden çıkardım" ifadelerini kullanmıştı.

Messi'nin Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Ronaldo için 2019 yılında sarf ettiği bu sözler, futbolseverlerin yeniden en çok konuştuğu konular arasında yer aldı ve gündeme oturdu.