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  • ''Bir spiker maçın yüzde 50'sidir'' Portekiz-Uruguay maçında yaşanan spiker hataları sonrası Martin Tyler'in sözleri gü

''Bir spiker maçın yüzde 50'sidir'' Portekiz-Uruguay maçında yaşanan spiker hataları sonrası Martin Tyler'in sözleri gündem oldu

Portekiz-Uruguay maçının spikeri Cüneyt Ersan, eleştirilerin odağı oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:12
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Portekiz-Uruguay maçında yaşanan spiker hataları sonrası Martin Tyler'in sözleri gündem oldu. ''Bir spiker maçın yüzde 50'sidir''

''Bir spiker maçın yüzde 50'sidir'' Portekiz-Uruguay maçında yaşanan spiker hataları sonrası Martin Tyler'in sözleri gündem oldu
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Dünya Kupası'nda dün Portekiz ile Uruguay karşılaştı. Mücadele 2-0'lık Portekiz galibiyeti ile sonuçlandı. Portekiz'in gollerini 54've 90+3(P)'da Bruno Fernandes attı.

Bu maç bir yana futbolseverler maçın spikeri Cüneyt Ersan'ı eleştirdi.

Maçı TRT 1'de anlatan spiker ise yaptığı hatalarla ve dizi reklamlarıyla futbolseverlerin tepkisini çekti. 

Bu olay sonrası spiker Martin Tyler'in yaptığı konuşma gündem oldu.

İşte o konuşma;
"Bir spiker, maçın %50'sidir. Oyuncuların isimlerini doğru telaffuz etmek, doğru yerde doğru bilgi vermek bir spiker için çok önemlidir. Günümüzde artık futbolseverler, maç 11'leri kadar maçı anlatacak spikerin ismine de bakıyor."

Portekiz-Uruguay maçının spikerine gelen tepkiler şu şekilde;

 

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EMEKLİ KÖYLÜ
29.11.2022 09:22
niteliksizler trt ye alınınca böyle oluyor ağalar, adamların kimi molla kimi imam kimi müezzin..ne bekliyorsunuz? trt olmuş güzel bir çiftlik....  
 
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