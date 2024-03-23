Pr. Dr. Aziz Çelik emekli maaşlarındaki gerçek promosyon tutarını açıkladı. Emekliler 8 Bin TL diye seviniyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Pr. Dr. Aziz Çelik emekli maaşlarındaki gerçek promosyon tutarını açıkladı. Emekliler 8 Bin TL diye seviniyordu
Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonuna ilişkin yaptığı hesaplamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Gelişmeyi 'müjde' olarak açıklayan Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Işıkhan, "Kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemeleri, alınan aylık miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlendi. Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Bakan Işıkhan’ın sosyal medya hesabından duyurduğu promosyon tutarını yanıtlayarak, “Bu mu müjde” başlığı altında emeklilerin cebine girecek promosyon tutarını hesapladı.

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“EMEKLİ PROMOSYONU AYLIK 222 TL EDİYOR!”

Sosyal medya hesabı X’den yaptığı hesaplamayı paylaşan Çelik,

“Emekliye aylık 222 TL promosyon!

Müjde bu mu!

Emeklilere promosyon ödemesi yeni bir uygulama değil! Yıllardır var.

Bütün bankalar veriyor. Emeklinin kendi parasının karşılığı. Hükümetin lütfü değil!

Dahası kamu bankaları yıllarca emeklilere düşük promosyon ödedi ve emeklileri mağdur etti.

Şimdi emeklilerin çoğuna 8 bin lira ödenecek.

Çünkü emeklilerin çoğu en düşük düzeyden aylık alıyor.

Yanlış anlaşılma olmasın! 3 yıl için (36 ay için) 8 bin lira ödenecek!

Aylık 222 TL ediyor! Buna mı müjde diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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