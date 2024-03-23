SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan sürpriz paket açıklaması. Emeklilere ek ne verilecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun yaptığı son açıklamada emekli maaşlarına ek iyileştirme paketleri hazırlandığını söyledi.

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun çarpıcı yorumunda emekli maaşlarına ilişkin sürpriz bir paket açıklaması yaptı.

Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayı ile birlikte yüzde 49,25 oranın zam yapıldı. Ancak yapılan zam oranı enflasyon altında eriyip giderken diğer yandan en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kalmaya devam etti. Emeklilerin çoğu 16 bin TL olan açlık sınırının altında bir gelirle geçinmek için mücadele vermeye devam etti.

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Günlerden beri emekliye seyyanen zam yapılacağı konuşulsa da Ankara kulisleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günkü İstanbul Mitingi’nde emekliye 5 bin TL bir ek ödeme sürprizi yapacağı konuşuluyor. Ekonomistler de zaman zaman yaptıkları açıklamalarla kulisleri doğruluyor.

ERDURSUN: PANİK HAVASI VAR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’da emekli maaşlarına ilişkin bir artışın geleceğine yönelik yaptığı açıklamada seçim öncesinde Türkiye'de faizler artış oranına değinerek "Bugün itibariyle faiz yüzde 50'da. Şimdi, faizi artırmazsa yüksek enflasyon karşısında TL'den herkes kaçıyor. Vatandaşlar TL'den kaçarken de dövize yöneliyorlar, bu sefer döviz TL'nin değer kaybını görüyoruz. Ülke döviz karşısında tam böyle bir çıkmazın içerisinde şimdi. Ülke böyle bir çıkmazın içerisindeyken panik havası da yaratıyor.” şeklinde konuştu.

"HÜKÜMETİN EMEKLİLER İÇİN AYRICA BİR İYİLİLEŞTİRME PAKETİ AÇIKLAMASI GEREKİYOR"

Yüksek enflasyonla birlikte faiz ve döviz kurunun rekor kırdığını anlatana Özgür Erdursun, “Bu bir girdap, bu sarmaldan sabit geliri olan vatandaşlar çıkamaz. Ayrıca hükümet, muhakkak sabit gelirliler için, emekliler için ayrıca iyileştirme paketleri hızlı hızlı açıklaması gerekiyor. Aksi halde şu girdabın bu sarmalın içinden en kötü şekilde çıkamayacak olan kesim, sabit geliri olan emekliler. Bu nedenle önden bir düzeltme, bir güncelleme gelmesi şart” diye konuştu.