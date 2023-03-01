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Ivan Toney bahis suçlamalarını kabul etti. Federasyon son kararı verecek

Brendfort'ta forma giyen Ivan Toney bahis kuralı ihlali ile ilgili suçlamaları kabul etti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:49
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Premier Lig futbolcusu Toney'den skandal itiraf

Ivan Toney bahis suçlamalarını kabul etti. Federasyon son kararı verecek
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Premier Lig ekibi Brentford'da Ivan Toney şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu bahis kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.
Ivan Toney bahsi geçen toplam 262 ihlalin çoğunu kabul etse de bir kısmını reddetti.

ŞUBAT 2017'DEN BERİ OYNUYOR
26 yaşındaki oyuncu ilk olarak Kasım ayında Şubat 2017 ile Ocak 2021 yılları arasını kapsayan 232 bahis kuralı ihlali iddiasıyla suçlanmıştı. Bu suçu bu sezon 30 kez daha işlediği öğrenildi.

SON SÖZ FEDERASYONUN
İngiltere Futbol Federasyonunun bu hafta oyuncunun durumunu görüşerek bir karar vereceği kaydedildi.

TONEY'E MEN KAPIDA
SKY Sport'un haberine göre; Toney'in suçunun kesinleşmesiyle birlikte en az 6 ay futboldan men edilebileceğini yazdı.

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