Ivan Toney bahis suçlamalarını kabul etti. Federasyon son kararı verecek

Premier Lig ekibi Brentford'da Ivan Toney şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu bahis kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Ivan Toney bahsi geçen toplam 262 ihlalin çoğunu kabul etse de bir kısmını reddetti.



ŞUBAT 2017'DEN BERİ OYNUYOR

26 yaşındaki oyuncu ilk olarak Kasım ayında Şubat 2017 ile Ocak 2021 yılları arasını kapsayan 232 bahis kuralı ihlali iddiasıyla suçlanmıştı. Bu suçu bu sezon 30 kez daha işlediği öğrenildi.



SON SÖZ FEDERASYONUN

İngiltere Futbol Federasyonunun bu hafta oyuncunun durumunu görüşerek bir karar vereceği kaydedildi.



TONEY'E MEN KAPIDA

SKY Sport'un haberine göre; Toney'in suçunun kesinleşmesiyle birlikte en az 6 ay futboldan men edilebileceğini yazdı.

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