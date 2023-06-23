Premier Lig'den Szalai'ye kanca

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de kadro planlamaları devam ediyor. Takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacaklarda büyük merak taşırken bu sezon Fenerbahçe’nin en istikrarlı oyuncusu konumunda bulunan Atilla Szalai için yeni bir iddia ortaya atıldı.

EVERTON SZALAI'Yİ RADARINA ALDI

İngiliz basınının haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Everton bu sezon hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı ile adından oldukça söz ettiren Szalai’yi radarına aldı. Haberde ayrıca İngiliz ekibinin Macar stoper için yakın zamanda İstanbul'a gelerek ilk teklifini yapacağı belirtildi.

BU SEZON 52 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yılının Ocak ayında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limossol’den 2.2 milyon Euro bedelle transfer edilen genç stoper bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maçta forma giyerken bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.