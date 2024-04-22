Preply araştırdı: Dünyanın en çok okunan kitapları listesi

Dünyanın dört bir yanında, her yıl yüzlerce edebiyat eseri veya edebiyat dışı kitap farklı dillere çevrilerek kitaplar evrenini zenginleştiriyor ve kültürler arasında köprü kuruyor. Peki, dünyanın en çok dile çevirisi yapılan kitabı hangisi? Hangi ülke, hangi türdeki kitaplarıyla küresel çapta ünlü? Küresel kültüre mal olmuş yazarlar, hangi ülkelerde doğdu ve üretti? Küçük Prens neden bu kadar ünlü? Fransızca konuşma pratiği yapmak isteyenlerin imdadına Fransızca dersleriyle yetişen platform Preply, tüm bu soruların yanıtlarını araştırdı. Dil ve kültür odaklı araştırmalarıyla tanınan Preply, ülkelere göre en çok dile çevrilen kitapların haritasını çıkardı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SEVİLEN YABANCI YAZARLAR DA BELLİ OLDU

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çince, Arapça ve Portekizce gibi dilleri kapsayan 120 ders alanında, 180'den fazla ülkeden nitelikli dil öğretmenini bir araya getiren Preply'nin araştırması, Türkiye'nin çeviri kitap okuma alışkanlıklarına dair de bulgular içerdi.

İnfografik olarak sunulan ve harita formatına sahip olan araştırmaya göre Orhan Pamuk, 60 dilde yayımlanan Benim Adım Kırmızı adlı romanıyla Türkiye’nin en çok dile çevrilen eserine imza atan yazarı oldu. Küresel listede adı geçen Gabriel García Márquez, José Saramago, Haruki Murakami, Paulo Coelho, Albert Camus, J. R. R. Tolkien, Eduardo Galeano, Nikos Kazancakis, Patrick Süskind ve Khaled Hosseini, Türkçeye çevrilmiş kitapları bakımından kıyaslandı.

Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk gibi kült eserlerin sahibi, Meksika doğumlu yazar Gabriel García Márquez, satışta olan 27 çeviri eseriyle Türk okurların en çok sevdiği yazarlar arasında ilk sırada yer aldı.

Körlük, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Kopyalanmış Adam, Baltasar ile Blimunda gibi eserleriyle Türk okurların favorilerinden birine dönüşmüş Portekiz doğumlu, Nobel ödüllü José Saramago, satıştaki 27 eseriyle ilk sırayı Márquez ile paylaştı.

Japonya'nın en önemli ve popüler yazarları arasında yer alan, 1Q84, İmkansızın Şarkısı, Ortadan Kaybolan Fil gibi eserleriyle Türkiye'de çok kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Haruki Murakami, satıştaki 25 eseriyle, üçüncü sırada konumlandı.

Araştırma, Türk okurların favori yabancı yazarlarından hareketle, Türkiye’de Güney Amerika edebiyatına yönelik bir ilgi olduğunu da ortaya koydu. Rapor ayrıca, dünya çapında en çok ülkede, en çok farklı dilde okunabilen kitapların yarısının Türkçeye de kazandırıldığını gösterdi.

TEK KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI KUZEY AMERİKA’DAN

Kıta kıta her ülkede en çok dilde karşılık bulan kitapların listelendiği araştırmada Kuzey Amerika, 112 dilde çevirisi yayımlanan ve L. Ron Hubbard tarafından kaleme alınan Mutluluğa Giden Yol eseriyle dünya haritasının tamamında yer alan tek kişisel gelişim kitabına ev sahipliği yaptı. Her yaştan kullanıcı için ihtiyaca yönelik online dil öğrenme ve online dil kursları sunan Preply’nin dünyada en çok okunan ve çevrilen kitaplar araştırmasında edebiyat eserleri öne çıkarken, özellikle Afrika ve Asya kıtaları, çeviri kitap listesinde bireysel mücadele hikâyeleri, politika ve otobiyografi türlerindeki eserlerle öne çıktı.

Her yaştan kullanıcıya İngilizce dil pratiği başta olmak üzere gerçek ve ana dilini konuşan öğretmenlerle dil öğrenme ve dil pratiği yapma olanağı sunan Preply'nin internet sitesinde yer verdiği araştırmanın son cümlelerinde, kitapların kültürel incelikleri ve farklılıkları dilin gücünü kullanarak aktarmak konusunda oldukça başarılı araçlar olduğu belirtildi. Okurlar ve kitap meraklıları için mutlaka okunması gereken kitapları bir araya getirerek 2024 kitap öneri listesi işlevi de gören araştırma dosyası, dünyayı dillerle ve edebiyatla keşfetmek isteyenleri online dil kurslarına davet ederek sonlandırıldı.