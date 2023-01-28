Şarjda bırakılan cep telefonu yangına neden oldu

İHA'nın haberine göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın 3 katında meydana geldi. Selçuk A. salonda bulunan prize cep telefonunu şarja bırakarak yattı.

Sabaha karşı cep telefonu şarjı kısa devre yapınca yangın çıktı.

Salonda başlayan yangında biranda büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sabaha karşı olduğu için uyuyan bina sakinlerini uyandırarak binayı tahliye etti.

Alevlerin yükseldiği binada bulunan herkes tahliye edildi. Yangına üç itfaiye aracıyla müdahale eden itfaiye ekipleri yangın başka dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın çıkan dairede büyük maddi hasar meydana gelirken, bir üst kattaki evinde camları kırılarak hasar gördü.

Vatandaşlar, yangının şarjdaki cep telefonundan kaynaklandığını aktararak, can kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.