Prof. Celal Şengör açıklamıştı ‘La grande aquila e morta' diyebildiler ‘Büyük Kartal Öldü’

Doç. Dr. Erhan Afyoncu’nun Fatih Sultan Mehmet’i kast ederek, “Hocam 17 seferi var, Dünya tarihinde ordunun başında 17 sefer yapan kral olduğunu zannetmiyorum.” dedi. 49 yaşında vefat ettiği söylenen konuşmanın devamında Prof. Celal Şengör araya girerek “Hocam adam ölüyor, Venedik bayram yapıyor, “La grande aquila e morta”, “Büyük Kartal Öldü” diyor.”

“LA GRANDE AQUİLA E MORTA”, “BÜYÜK KARTAL ÖLDÜ”

Fatih Sultan Mehmed'in ölümü Avrupa'yı sarsıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı Fatih Sultan Mehmed Han, 1481 yılında gizemli bir sefer hazırlığı yaparken hayatını kaybetti. Fatih'in ölümü Avrupa'da büyük sevinç yarattı.

Fatih Sultan Mehmed Han, 25 Nisan 1481'de Boğaz'ı geçerek Üsküdar'a geldi ve Maltepe ile Gebze arasında ordugah kurdu. Seferin nereye olduğu sadece kendisi tarafından biliniyordu. Ordu toplanırken Fatih hastalandı ve araba ile yoluna devam etti. Ordu, Gebze'ye yakın Sultan Çayırı'na geldiğinde Fatih'in durumu ağırlaştı ve 3 Mayıs 1481'de henüz 49 yaşındayken vefat etti.

Fatih'in ölümüne zehirlenmenin sebep olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre, Venedikli bir Yahudi olan hususi hekimi Yakup Paşa (Maestro Lacopo), Venediklilerin kendisine vaat ettiği büyük ödül için Fatih'i zehirledi.

Fatih'in vefat haberi Venedik'e 19 Mayıs'ta ulaştı. Venedik Dükası Giovanni Mecenigo'nun toplantıda olduğunu umursamayan bir ulak içeri girerek "La granda aquila e morta" (Büyük kartal öldü) diye bağırdı. Papa ise bütün Avrupa kiliselerinde üç gün, üç gece çanların çalınmasını ve şükür ayini yapılmasını emretti.

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı olan Fatih Sultan Mehmet, hem yaşadığı hem de öldüğü dönemde Avrupa'ya korku salmıştır. Bugün hala ölüm sebebi tartışma konusudur ve zehirlenme tezi en çok üzerinde durulan ihtimaldir.

BİYOGRAFİ:

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı ve ikinci kurucusu olarak bilinir. 1451 yılında tahta çıktığında henüz 19 yaşındaydı ve hayatının en büyük başarısı olan İstanbul'u fethetmek için hazırlıklara başladı. 1453 yılında Bizans İmparatorluğu'nun başkentini kuşatan Fatih Sultan Mehmet, 53 gün süren savaşın ardından şehri ele geçirdi ve Osmanlı'nın yeni başkenti yaptı.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethiyle birlikte Orta Çağ'ı sonlandırıp Yeni Çağ'ı başlattığı kabul edilir.

Ayrıca Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu haline getirmek için Anadolu, Balkanlar ve Karadeniz'de birçok sefer düzenledi ve topraklarını genişletti. Sanat, bilim ve kültüre de önem veren Fatih Sultan Mehmet, kendi adına birçok eser yaptırdı ve ünlü bilginlerle dostluk kurdu.

1481 yılında 49 yaşındayken vefat etti ve türbesi İstanbul'da Fatih Camii'nin yanındadır.