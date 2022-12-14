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  • Mehmet Ceyhan “oldukça ağır bir tablo” diyerek uyardı. Türkiye’de 3 bölgede görüldü

Mehmet Ceyhan “oldukça ağır bir tablo” diyerek uyardı. Türkiye’de 3 bölgede görüldü

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunarak aileleri uyardı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:57
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Strep A enfeksiyonu konusunda uyardı. Türkiye’de 3 bölgede görüldü

Mehmet Ceyhan “oldukça ağır bir tablo” diyerek uyardı. Türkiye’de 3 bölgede görüldü
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Avrupa’nın birçok ülkesinde görülen ve şimdiye kadar 20’den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Strep A, ülkemizde de 3 İlde görüldü.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunarak uyardı.

Strep A enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ceyhan, “Kas etrafındaki zarı harap ederek başlayan Strep A, kas yıkımına neden olur. Oldukça ağır bir tablodur. Strep A; orta kulak iltihabı, zatürre ve deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Tedavisinin gecikmesi durumunda hayati risk yüzde 50 oranında yükselebilir. Strep A enfeksiyonu durumunda bademcik iltihabını da küçümsememek lazım.” Dedi.

EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken durumun deride kızararak büyüyen yara, çocuğun ateşinin düşmemesi, şiddetli ağrı şikâyeti varsa hiç vakit kaybetmeden çocuğu doktora götürmelisiniz uyarısında bulundu.

ANNE BABALARA ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Ceyhan, Strep A enfeksiyonuna karşı anne babalara da önemli uyarılarda bulundu. Çocuğun kendini halsiz hissetmesi, idrar miktarının azalması, ağlamasına rağmen gözyaşı akmıyorsa gibi durumlar varsa bu çocuklar ancak yoğun bakım şartlarında izlenmeli.

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