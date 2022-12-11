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Dünya Sağlık Örgütü süper bakteri alarmı verdi. İlaca direnç yüzde 50 arttı

Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotiklere dirençli bakterilerin tehlikeli derecede güçlendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 13:23
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Dünya Sağlık Örgütü süper bakteri alarmı verdi. antibiyotiklere dirençli bakterilerin tehlikesi arttı

Dünya Sağlık Örgütü süper bakteri alarmı verdi. İlaca direnç yüzde 50 arttı
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Dünya Sağlık örgütü, pandemi döneminde kan zehirlenmesine yol açan "süper bakterilerin" tehlikeli derecede güçlendiği açıklamasını yaparak uyarı verdi. Uzmanlar 2020 yılı boyunca 87 ülkeden toplanan verileri inceledi.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, hastane mikrobu olarak da bilinen, kan enfeksiyonlarına yol açan Klebsiella ve acinetobakter gibi bakterilerin ilaç direncinin yüzde 50 oranında arttığı tespit edildi.

Örgüt yetkilileri, pandeminin ilk yılında ortaya çıkan tablonun hayli endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

Özellikle yoğun bakımdaki hastalarda ciddi komplikasyonlara hatta ölüme yol açabilen bu bakterilerin, en güçlü antibiyotiklerle bile zorlukla yok edilebildiği ifade ediliyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının, bakterilerin direnç kazanmasını hızlandırdığı ifade ediliyor.

Bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterilerin güçlenmesi ile gelecekte en basit enfeksiyonların bile ölümcül hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Küresel ısınma ile birlikte kutup buzlarının içinde binlerce yıldır donmuş halde bulunan mikropların da yayılabileceği belirtilirken, dirençli bakteri krizinin daha da ciddileşmesinden endişe ediliyor.

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