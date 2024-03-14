Prof. Şerif Barış bir ili uyardı. 7.7 büyüklüğünde deprem olacak

Bursa'da iş insanlarıyla buluşan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, 'Bursa'nın Güncel Deprem Riski' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Barış, Marmara Bölgesi ile Bursa'nın depremsel açıdan en tehlikeli bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Burada olacak bir depremin, yıkım, hasar, ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi istenmeyen doğal sonuçlarının olacağını belirten Prof. Dr. Barış, "Marmara Bölgesi'nde özellikle fayların mevcut olduğu, ama uzun dönemdir buralarda büyük depremlerin olmadığı yerler, bizim için sismik boşluktur. Türkiye'de sismik boşluklar, genellikle 7'den büyük depremler üretmesi beklenen yerlerdir ve maalesef içerisinde yaşadığınız Marmara ve Bursa da buralardan bir tanesidir.

Daha detaya girdiğimizde, göreceğiz ki Bursa'nın içerisinde birçok fay var, birden fazla tehlike var. Tehlikeden bahsederken 2018 Deprem Haritası'na bakarsak, koyu kırmızı, kırmızı ve turuncu bölgeler, eski tabirle 1, 2, 3'üncü derece olarak tabir edilen, ama ivme olarak da 0,5 ve onun üzerinde sahip olan bölgelerdir. Buralarda yaşıyorsanız, buralarda deprem olma olasılığı çok yüksek ve buralarda deprem ivme değeri 0,5 ve daha yüksek bir değerle yapılarak dolayısıyla sizlere vuracak ve muhtemelen hasarlar, yıkımlar ve istenmeyen doğal sonuçlar olarak da ölümler, yaralanmalar, sakatlanmalar olacak" dedi.

“BU AFETLER TEKRAR EDER”

Depremlerin tekrarlanma özelliğinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Barış, "Ama farkında olmadığınız asıl büyük sorun, iş sürekliliğinde önemli kesinti olacak. Marmara Bölgesi ve Bursa deyince ticaret, kültür, sanat, tarih, nüfus gibi birçok şey var. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek. Şimdi doğa kaynaklı olarak adlandırılan depremin şöyle bir doğası var; bu afetler tekrar eder. Marmara'ya bakarsanız, İznik-Mekece fay hattından Marmara'nın birçok bölgesinde faylar var ve nerede bir fay varsa, bu fayın yıllık kayma miktarına göre 400 yıldan 10 bin yıla kadar sürekli tekrarlama aralığı dediğimiz aralıkta depremler olur. Geçmiş bize diyor ki birçok deprem oldu, Marmara'da 320'ye yakın deprem insanlara zarar verdi. O zaman gelecekte de bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz. Bunlardan kaçınmamız mümkün değil. Çünkü Türkiye coğrafya olarak Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde; bu depremler, bu kuşağın olmazsa olmazı" diye konuştu.