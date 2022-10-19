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Profesörden korona aşısı hakkında kritik açıklama

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, pandemi döneminin halen devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya korona aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:51
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Profesör açıkladı. Aşı bulaşmayı değil, ölümleri önledi

Profesörden korona aşısı hakkında kritik açıklama
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İHA’nın haberine göre;  Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde yaşanan aşı tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Pfizer’ın CEO’su 'korona aşısının bulaştırıcılığı önleyip önlemediğini test etmeden piyasaya sürüldüğünü' iddia etti. Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk. Bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek diye bekliyorduk ve gerçekten de böyle oldu” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandan sonra maske yasağının olmadığı bir kışa hazırlandıklarını belirterek, “Avrupa’da özellikle Fransa ve İngiltere’de vaka sayılarında artışlar bildiriliyor. Bütün dünya en ölümcül olan delta mutasyonuyla ve en bulaşıcı olan omicronun birleşmesiyle ortaya çıkacak ölümcül bir virüs mutasyona hazırlanmaya başladı” sözlerini kullandı.

“AŞI EMNİYET KEMERİ GİBİ”

Aşının emniyet kemeri gibi olduğu söyleyen Dr. Özkaya, “Emniyet kemeri sizi kaza yapmaktan korumaz ama kaza yaptığınız zaman hayatta kalmanızı sağlar. Aşıya da emniyet kemerine baktığımız gözle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Son 1 yıl içinde aşı olanlarda gerçekten son yazdaki ciddi vaka artışlarında neredeyse ölümün hiç olmadığını görerek test etmiş olduk. Şu andaki mevcut aşılarında vatandaşları hala koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa’daki vaka artışları özellikle havaların soğumasıyla normal grip ve Covid virüsünün birbirine karıştığını ve Covid virüsünün de çeşitli mutasyonlarının birbirine karışarak bulaştırıcılığının artacağını düşündüğümüz için vaka sayılarında artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BULAŞTIRICILIĞI ÖNLEMESİNİ BEKLEMİYORDUK”

Özellikle aşı konusunda bir tartışmanın ortaya çıktığını ifade eden Özkaya, “Pfizer’ın CEO’su son yaptığı açıklamada bizim çok yaygın kullandığımız, şu anda da mevcut aşımızın 'bulaştırıcılığı önleyip önlemediğini test etmeden piyasaya sürüldüğünü' iddia etti. Bu açıklamadan sonra ciddi anlamda aşı konusunda tartışmalar başladı. Biz hep şunu söylüyoruz: Aşı piyasaya sürüldüğünde zaten biz onun bulaştırıcılığı önlemesini beklemiyorduk. Biz aşıdan aşı bulaştırıcılığı önlemeyecek ama bu hastalık size bulaştığında hayatta kalmanızı sağlayacak, bu hastalığı ağır geçirmenizi önleyecek diye bekliyorduk ve gerçekten de böyle oldu. Sağlık Bakanlığı’nın hızlı bir aşılama programıyla virüsten dolayı gerçekleşen ölümler birden azaldı. Bizler de bunu yaşayarak öğrendik” şeklinde konuştu.

DELTACRON VİRÜSÜ

Son zamanların gündeme gelmeye başlaya 'deltacron' virüsünü Türkiye için ölümcül risk faktörü oluşturmadığının altını çizen Dr. Özkaya, “Mevcut aşılar ülkemizde hala koruyucu etkisini gösteriyor. Artık neredeyse ciddi vaka görmüyoruz. Ama önümüzdeki kış bizi ne bekliyor onu bilmek lazım. Özellikle son zamanlarda okulların açılmasıyla vaka sayılarında biraz artış olacağını gözlemlemiştik. Aslında testi pozitif olan çok vakamız yoktur. Sadece grip ve soğuk algınlığı belirtileri var. Aslında çocuklar bu konuda çok şanslıdır. Tek problem virüsü evdeki anne ve babalarına taşımalarıdır. Biz bu konuyu okullar açıldıktan sonra veliler hastalandı diyerek nitelendiriyoruz. Çünkü çocuklar 1-2 günde bunu grip gibi geçirip anne babalarına bulaştırdıklarında anne babalarında uzamış öksürük, semptomlar başlıyor. Bu da ciddi anlamda iş gücü kaybına yol açıyor. Kovid vaka sayılarında şu anda kayda değer bir artış görmüyoruz. Mevcut aşılarında hala koruduğunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz” açıklamasında bulundu.

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