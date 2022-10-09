Kasımda virüs başkadır. Bu iki tehlikeyi nasıl ayırt edeceğimiz açıklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Şimdi grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarını yeniden hatırlayacağız." dedi.

“KASIM AYINDAN İTİBAREN CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR”

Alınan önlemler ve aşılama nedeniyle koronavirüs enfeksiyonunda ciddi oranda azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanlığının verilerine göre test pozitif oranlarının yüzde 10'nun altında olduğunu da ekledi. Şener, "Zaten servislerde yatan hasta grubunda acil servise başvuru grubunda da PCR test pozitiflik oranımız çok çok düştü. Ama adenovirüs ya da influenza gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kademeli bir artış var. Eylül, ekim ayından itibaren bu enfeksiyonların artışı olduğunu biliyoruz. Daha sonra kasım ayından itibaren de influenza başlıyor. Kasım ayından itibaren grip enfeksiyonlarında ciddi bir artış bekleniyor." dedi.

“EKLEM AĞRISI VARSA GRİP”

Prof. Dr. Alper Şener, "Bu bizi tedirgin etmesin ama hazırlıklı olmamız da fayda var. Çünkü diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla Kovid-19 enfeksiyonunun bulguları hemen hemen aynı. Virüs enfeksiyonunda daha çok burun akıntısı görürken gripte daha çok eklem ağrılarını görüyoruz. Adenovirüs daha baskın olarak boğaz ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kovid-19 enfeksiyonlarıyla bu bulguların hepsi karışabilen bulgular" diyerek uyardı.