9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kasımda virüs başkadır. Bu iki tehlikeyi nasıl ayırt edeceğimiz açıklandı

Kasımda virüs başkadır. Bu iki tehlikeyi nasıl ayırt edeceğimiz açıklandı

Prof. Şener, kasım ayından itibaren grip enfeksiyonlarında ciddi bir artış beklendiğine dikkat çekerken “Virüs enfeksiyonunda daha çok burun akıntısı görürken gripte daha çok eklem ağrılarını görüyoruz” diye de ekledi” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 13:10
Takip Et

Kasımda virüs başkadır. Bu iki tehlikeyi nasıl ayırt edeceğimiz açıklandı

Kasımda virüs başkadır. Bu iki tehlikeyi nasıl ayırt edeceğimiz açıklandı
+
Aa
-

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Şimdi grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarını yeniden hatırlayacağız." dedi.

“KASIM AYINDAN İTİBAREN CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR”
Alınan önlemler ve aşılama nedeniyle koronavirüs enfeksiyonunda ciddi oranda azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanlığının verilerine göre test pozitif oranlarının yüzde 10'nun altında olduğunu da ekledi. Şener, "Zaten servislerde yatan hasta grubunda acil servise başvuru grubunda da PCR test pozitiflik oranımız çok çok düştü. Ama adenovirüs ya da influenza gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kademeli bir artış var. Eylül, ekim ayından itibaren bu enfeksiyonların artışı olduğunu biliyoruz. Daha sonra kasım ayından itibaren de influenza başlıyor. Kasım ayından itibaren grip enfeksiyonlarında ciddi bir artış bekleniyor." dedi.

“EKLEM AĞRISI VARSA GRİP”
Prof. Dr. Alper Şener, "Bu bizi tedirgin etmesin ama hazırlıklı olmamız da fayda var. Çünkü diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla Kovid-19 enfeksiyonunun bulguları hemen hemen aynı. Virüs enfeksiyonunda daha çok burun akıntısı görürken gripte daha çok eklem ağrılarını görüyoruz. Adenovirüs daha baskın olarak boğaz ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kovid-19 enfeksiyonlarıyla bu bulguların hepsi karışabilen bulgular" diyerek uyardı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
2
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
3
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
6
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
7
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
﻿Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
﻿Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
﻿Kayseri Kocasinan İmar şoför alacak
﻿Kayseri Kocasinan İmar şoför alacak
﻿Kayseri Kocasinan İmar şoför alacak
﻿Bülent Arınç'ın acı günü
﻿Bülent Arınç'ın acı günü
﻿Bülent Arınç'ın acı günü
﻿Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı
﻿Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı
﻿Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.