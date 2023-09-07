Profesör botoks etkisi yapan meyveyi açıkladı. Gençlik iksiri bilimsel araştırmadan çıktı

Prof. Dr. Vefik Arıca, Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi aronyanın yapılan son bilimsel araştırmalarda yüzde botoks etkisi yaptığının ortaya çıktığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Profesör botoks etkisi yapan meyveyi açıkladı. Gençlik iksiri bilimsel araştırmadan çıktı

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, aronyanın özellikle yüksek antioksidan içeriği ile hücre yenilemesini sağlaması gibi bir takım faydaları olduğunu ifade etti.

Vefik Arıca, “Özellikle yüz bölgesini yüksek miktarda nemlendirerek cilde renk katar, en az 10 yıl gençleştirir” sözlerini kullandı.

Aronya meyvesinin âdete gençlik iksiri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arıca şunları dile getirdi:

“Son bilimsel yayınlarda ciltte, yüzde botoks etkisi yaptığı, bir kolajen deposu olduğu belirtiliyor. Süper meyve olarak adlandırılıyor. Yalova ve bölgesinde yetişen aronya meyvesini yediğimizde, özellikle merhemlerini, kremlerini kullandığımızda cilt en az 10 yaş gençleşiyor. Cildi nemlendiriyor. Ciltteki o hücresel yapılanmayı güçlendirdiği ve kolojen deposunu sıklaştırdığı biliniyor. Böylelikle yüzümüze aynı botoks olmuş gibi etkisi vardır. Gençlik iksiri bu süper Yalova aronyası. Özellikle yüz bölgesini yüksek miktarda nemlendirerek cilde renk katar, en az 10 yıl gençleştirir”

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