Profesörden akciğer kanserine karşı dikkat çeken kural önerisi

Akciğer hücrelerinin normal olmayan ve kontrolsüz bir şekilde bölünerek tümör oluşturması akciğer kanseri olarak tanımlanır.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, hastalıkla başa çıkmanın ön koşulunun direnmek olduğunu belirtiyor.

Celalettin Kocatürk, “Doktorunuzun size söylediklerine kulak verin, randevularınızı ihmal etmeyin, çok önemli” diyor. Kanser olduğunuzu öğrendikten sonra kendinizi kötü hissetmek, sebebini bulmaya çalışmak, geçmişi yargılamak veya depresyon, panik atak ve endişe gibi duygu durum bozuklukları çekmek normaldir. Ama bunların hepsinin geçici olduğunu hatırlayın. Yalnız olmadığınızı bilin ve geçmişi bırakın. Bugünden itibaren geleceğinizi oluşturmaya odaklanın. Akciğer kanseri tedavi sürecinde hem fiziksel hem de mental sağlığınızı desteklemek için yapmanız gerekenler var. Hastalığın ve tedavinin size verdiği olumsuzlukları minimize etmek, beden ve ruh arasında uyum sağlamak, kendinizi kuvvetlendirmek için ilk adımı siz atacaksınız.” sözlerini kullandı.

Prof. Dr. Kocatürk, kanser hastalarının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu ve bunun zorunlu olduğunu belirtti. “Depresyon veya kaygı bozukluğu yaşamak zorunda değilsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız ve duygularınızı kontrol edemiyorsanız, uzman yardımı isteyebilirsiniz. Bir diğer alternatifiniz de kanser destek sistemleridir. Kanser destek grupları, psikolojik uyum sürecinize katkıda bulunacaktır. Hastalığın sizi zayıflattığını düşünmek yerine, size farklı açılardan nasıl güç verdiğini unutmayın” dedi.

Prof. Dr. Kocatürk, şu önemli uyarılarda bulundu:

“En çok ölüme neden olan kanser; Akciğer kanseridir. Akciğer kanserinin en sık sebebi; sigara ve tütün ürünleridir. Sigara içmeyen bir kişinin akciğer kanseri olma riski, yüzde 1’den daha azdır, ancak çok fazla içen bir kişinin riski yüzde 30’a yakındır. Birçok hastada erken dönemde belirti olmayabilir. İki haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, geçmeyen göğüs ağrısı gibi durumlarda doktora görünmelisiniz. Bir şey çıkarsa korkarım diye doktora gitmemek çok yanlıştır. Erken evrede teşhis çok önemlidir (Evre 1A’da iyileşme şansı yüzde 90, Evre 4B’de ise yüzde 5’ten daha azdır)” Akciğer kanserinden korunmak için 3B kuralı; "Başlama: Tütün ve tütün ürünlerine hiç başlamayın. Bırak: Böyle bir alışkanlığınız varsa, bırakabileceğinizi unutmayın. İçmediğinizde ölmeyeceksiniz ama içmeye devam ederseniz, her sigara ile ölüme bir adım daha yaklaşırsınız. Başvur: 50 yaşından büyük ve 20 paket/yıldan fazla sigara içtiyseniz, yüksek riskli gruptasınız; Akciğer Kanseri Tarama Programına katılmak için Göğüs Hastalıkları veya Göğüs Cerrahisi Uzmanına başvurmalısınız.

Akciğer kanseri ile savaşırken psikolojinize dikkat etmeniz gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kocatürk, ‘‘Hastalığı yenmenin ilk adımı, yenilmeyi kabul etmemektir. Kanserde psikolojik destek, çok önemli ve hatta zorunludur. Depresyon veya kaygı bozukluğu ile yalnız başına savaşmak zorunda değilsiniz. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız ve duygularınızı düzeltemiyorsanız, uzman yardımı alabilirsiniz. Bir diğer alternatifiniz de kanser destek sistemleridir. Kanser destek grupları, psikolojik uyum sürecinize katkıda bulunacaktır’’ dedi. Prof. Dr. Kocatürk, tanı ve tedavi sonrasında doktorun verdiği tüm talimatlara uymak ve doktor randevularına düzenli olarak katılmak gerektiğini vurguladı.”