Progesteron hormonu nedir? Progesteron hormon değeri kaç olmalıdır?

Kadınlarda hamileliğe hazırlayan progesteron hormonu streroid yapılı bir hormondur. Peki, progesteron hormonu nedir? Progesteron hormon değeri kaç olmalıdır?

Progesteron hormonu nedir? Progesteron hormon değeri kaç olmalıdır?

Kadınlarda üremeyle ilişkilendirilen hormon olan progesteron hormonunun kanda yüksek çıkması gebeliğe işaret etmektedir. Peki, progesteron hormonu nedir? Progesteron hormon değeri kaç olmalıdır?

Vücutta bulunan hormonlar önemli rol oynamaktadır. Kadınlar için önemli olan hormonlardan birisi de progesteron hormonudur. Bu hormon kadınlarda bulunan ve steroid yapılı olan bir hormondur. Kadınlarda hamileliğe hazırlamaktadır.

PROGESTERON HORMONU NEDİR?

Progesteron hormonu kadınları hamileliğe hazırlayan ve kadınlar için çok önemli bir rol oynayan hormondur. Üreme çağına gelmiş kadınların bir döngü halinde her ay yumurtalarını salgıladıkları bir hormon bulunmaktadır. Progesteron ise bu hormonun adıdır.

PROGESTERON HORMONU NE İŞE YARAR?

Progesteron hormonu kadınlardaki yumurtalarının salgılandıkları hormondur. Kadınların gebeliğinin oluşması durumunda bu hormonun seviyesi kanda yükselmektedir. Kadınlardaki olgunlaşmış olan yumurta döllenmez ise kandaki progesteron seviyesi düşmektedir. Olgunlaşan yumurta döllenir ise bu hormon seviyesi yükselir ve kadınları gebeliğe hazırlar.

PROGESTERON HORMON DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Progesteron hormonu değeri kadınların adet döngüsünün ilk yarısı ve son yarısında değişkenlik göstermektedir. Progesteron hormonu kadınlarda önemli roller üstlenmektedir. Fakat erkeklerde de bir miktar bulunmaktadır.

Progesteron değeri erkeklerde 1 ng/mL den daha azdır. Kadınlarda ise yumurtlama meydana geldiği zaman 1 ng/mL den daha az iken adet döngüsünün ortasında 5 ile 20 ng/mL arasında olmaktadır.

Kadınlarda hamileliğin ilk dönemlerinde bu değer 11,2 ile 90 ng/mL olmaktadır. Hamileliğin son dönemlerinde ise bu değer 48 ile 300 ng/mL den daha yüksek olur.

PROGESTERON YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Progesteron değerinin kanda yüksek çıkması kadınlarda hamileliğin göstergesidir. Kadınlara hamilelik tanısının konulabilmesi için progesteron seviyesi ile birlikte HCG hormonuna bakılmaktadır. Bunlarla birlikte bu değerin yüksek çıkması meme kanserinin oluşması ile de ilişkilendirilmektedir.

Bazı hormon ilaçları, doğum kontrol hapları da progesteron seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Kadınlarda görülen yumurtalık kistleri çoğu durumda progesteron seviyesini yükseltmektedir. Adrenal bezlerinden çok salgılanan progesteron kanda seviyesini de arttırdığı görülmektedir.

PROGESTERON DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Normal şartlarda kandaki progesteron seviyesi düşük miktarda bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda anormal progesteron düşüklüğü görülebilir. Bu durum menopoz, dış gebelik, fallop tüplerinde oluşan iltihaplanmalar gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Polikistik over düşük ile sonuçlanan hamilelik durumlarında progesteron değeri düşük çıkmaktadır. Ayrıca gebelik zehirlenmesi gibi durumlar da progesteron seviyesinin düşük çıkmasına bir nedendir.

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