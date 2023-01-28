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Proje Teknik elemanı alım yapacağını duyurdu

Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin yayımladığı ilana göre, proje teknik elemanı alım yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:16
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Proje Teknik elemanı alım yapacağını duyurdu

Proje Teknik elemanı alım yapacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kapsamında Mersin İlinde uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinde çalıştırılmak ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere sınav ve mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklere sahip beş adet Proje Teknik Elemanı (veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), veya veteriner sağlık/ziraat teknikeri/ teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) alınacaktır. Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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