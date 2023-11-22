Proteinli krep dürüm nasıl yapılır?

İşte proteinli krep dürüm tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Proteinli krep dürüm nasıl yapılır?

Proteinli krep dürüm nasıl yapılır?

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 bardak süt

* 2 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam maydanoz

Acı toz biber, karabiber, tuz

İç harcı için:

100 g beyaz peynir 1 adet kapya biber

Bir tutam maydanoz

HAZIRLANIŞI

Kırmızı mercimeği bir gün önceden suyla ıslatın. Suyunu süzdüğünüz mercimeği bir kaba alın. İçine süt, yumurta, zeytinyağı, kabartma tozunu ekleyip blender ile iyice çekin. Sonra içine maydanoz, acı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyip tekrar blenderdan geçirin. Oldukça akışkan bir kıvam oluyor. Kısık ateşte Isınmış az yağlı bir tavaya akışkan krep hamurunu kepçe yardımıyla dökün. Önlü arkalı krepleri pişirin. Kase içine beyaz peynir, kapya biber ve maydanozu karıştırıp harcı oluşturun. Kreplerin içerisine harcımızı koyarak rulo yaparak krep dürümleri hazırlayabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
Borsa İstanbul 10 Bin seviyesine çıkabilecek mi? İşte endeksi yukarı taşıyabilecek hisseler Ekonomi
Borsa İstanbul 10 Bin seviyesine çıkabilecek mi? İşte endeksi yukarı taşıyabilecek hisseler
Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu Magazin
Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu
Konyaspor'un göz göre göre nasıl battığını açıkladı. Recep Çınar: Tatlıcak Tesisleri'ni satmak heba değil mi Spor
Konyaspor'un göz göre göre nasıl battığını açıkladı. Recep Çınar: Tatlıcak Tesisleri'ni satmak heba değil mi
Trakya'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu Gündem
Trakya'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu
Talibandan patenli komando birliği... Gündem
Talibandan patenli komando birliği...
Ertem Şener'in Yılmaz Vural'a söylediği sözler olay oldu. Ahmet Çakar dondu kaldı Spor
Ertem Şener'in Yılmaz Vural'a söylediği sözler olay oldu. Ahmet Çakar dondu kaldı