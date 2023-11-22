Proteinli krep dürüm nasıl yapılır?

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 bardak süt

* 2 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam maydanoz

Acı toz biber, karabiber, tuz

İç harcı için:

100 g beyaz peynir 1 adet kapya biber

Bir tutam maydanoz

HAZIRLANIŞI

Kırmızı mercimeği bir gün önceden suyla ıslatın. Suyunu süzdüğünüz mercimeği bir kaba alın. İçine süt, yumurta, zeytinyağı, kabartma tozunu ekleyip blender ile iyice çekin. Sonra içine maydanoz, acı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyip tekrar blenderdan geçirin. Oldukça akışkan bir kıvam oluyor. Kısık ateşte Isınmış az yağlı bir tavaya akışkan krep hamurunu kepçe yardımıyla dökün. Önlü arkalı krepleri pişirin. Kase içine beyaz peynir, kapya biber ve maydanozu karıştırıp harcı oluşturun. Kreplerin içerisine harcımızı koyarak rulo yaparak krep dürümleri hazırlayabilirsiniz.