PSG'de affedilen Messi antrenmana çıktı

PSG ile yaşadığı problemlerden dolayı kadro dışı bırakılan yıldız isim özür diledikten sonra affedildi ve takımıyla antrenmana çıktı.

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PSG'de affedilen Messi antrenmana çıktı

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, özür dilemesinin ardından takımla antrenmanlara başladı.

PSG'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.

İzin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası alan Messi, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı açıklamayla, takım arkadaşlarından özür dilemişti.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi. (AA)

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