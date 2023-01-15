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Messi statsız kalabilir! PSG'de anlaşmazlık çıktı

Fransız devi Paris Saint Germain, Parc des Princes'i terk etmek zorunda kalabilir. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, stadyumun kulübe satılmayacağını belirtti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 18:07
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PSG'nin stat konusu yılan hikayesine döndü

Messi statsız kalabilir! PSG'de anlaşmazlık çıktı
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Paris Saint Germain, Parc des Princes'ten ayrılmak durumunda kalabilir. 1974'ten bu yana maçlarını burada oynayan Fransız devi çıkmaza girdi.

Kulüp ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo arasında anlaşmazlık çıktı.

Lacivert kırmızılılar, son bir kaç yılda tesise 85 milyon avronun üzerinde yatırım yaptı. Ancak Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Park De Prince'i satmak istemediğini ve bunun da kulübün stadı terk etmesine neden olabileceğini belirtti.

Paris Saint Germain'in yenileme çalışmaları için 500 milyon euro değerinde bir proje hazırladığı ancak Hidalgo'nun yönetime olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

PSG 2013 yılında, Paris Belediyesi ile kira sözleşmesini 2043'e kadar uzatmak için anlaşma sağlamıştı.

Bir kulüp yetkilisi, "Paris Belediye Meclisi'nin bu kararı vermesi bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Uzun zamandır stadyumu satın alabilmek için görüşmelerimizi gerçekleştiriyorduk fakat şimdi belediye başkanının böyle bir kararı var. Artık alternatif seçenekleri düşünmenin vakti geldi." ifadelerini kullandı.


 

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