Messi'ye Barcelona'dan ağır hakaret: Lağım faresi, hormonal cüce

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceğini duyuran Messi, Paris Saint-Germain'in yolunu tutarken, Fransız ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

O dönem Barcelona kulübü içinde de Messi konusunda birçok fikir ayrılığı yaşandığı bilinirken, İspanyol basınında skandal bir kayıt ortaya çıktı.

AĞIR HAKARETLER

El Periodico'da yer alan habere göre; Söz konusu dönemde İspanyol ekibinde başkanlık görevini yürüten Josep Maria Bartomeu'nun ve yönetim kurulunun bazı WhatsApp mesajları ortaya dökülürken, mesajlarda Messi'ye yönelik ağır hakaretler şok etkisi yarattı.

Sızan bir dizi WhatsApp sohbetinde, özellikle o zamanlar Barça'nın hukuk hizmetleri başkanı olan Román Gómez Ponti, çirkin bir şekilde konuştuğu iddia edildi.

Bartomeu, kulübün CEO'su Òscar Grau, Jordi Moix, Oriol Tomàs ve David Bellver gibi yöneticiler ile finans direktörü Pancho Schroder ve Strateji ve İnovasyon direktörü Javier Sobrino da bu sohbetler de olduğu öne sürüldü.

Gomez Ponti'nin başkan Bartomeu'ya yazdığı öne sürülen mesajda pandemi döneminde maaşların düşürülmesine yönelik bir yazışma yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Barto, dürüst olmak gerekirse bu lağım faresine karşı (Messi) o kadar iyi olamazsın. Kulüp ona her şeyi verdi ve o sadece kendisi için imzalar, transferler, yenilemeler, sponsorlar vb... Yap ama sözleşmedeki rakamlara Pinto'yu, Suarez'in yenilenmesini, Jordi Alba'nın ve Ansu Fati'nin yenileme komisyonunu da eklemelisiniz.

Ve hepsinden önemlisi, Barça'ya hayatını borçlu olan bu hormonal cüceden kulübün ve çalışanlarımızın maruz kaldığı şantaj ve kabalık... Herkesin maaşını düşür ama benimkine veya Suarez'in maaşına dokunma. Umarım kayıtsız kalır, bu onun başına gelebilecek en kötü şeydir."

Bu konuşmalarda, söz konusu sızıntının olası yazarının o sırada hâlâ seçim kampanyasında olan Joan Laporta olduğu tahmin ediliyor.