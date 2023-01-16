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Messi de Neymar da kurtaramadı. PSG'ye Rennes şoku

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, Rennes deplasmanında yenildi

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 06:48
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Paris Saint Germain Rennes deplasmanında yıkıldı

Messi de Neymar da kurtaramadı. PSG'ye Rennes şoku
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Fransa Ligue 1'de 19. hafta maçında lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 yenildi.

Rennes'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hamari Traore kaydetti.

PSG'de Messi ile Neymar 90 dakika boyunca sahada kaldı. Mbappe ise 55. dakikada Hugo Ekitike'nin yerine oyuna girdi.

47 puanı bulunan lider PSG ile ikinci sıradaki Lens arasındaki puan farkı 3'e düştü. Rennes ise 37 puana yükseldi.

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