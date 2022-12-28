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PTT'de üç yılda 2.3 milyar liralık zarar: Balını yediler peteğini bıraktılar

CHP'li Atila Sertel, PTT'deki 3 yılda 2.3 milyar liralık zararı gündeme getirdi. Sertel, "Balını yediler peteğini bıraktılar" dedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 18:41
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PTT'de 3 yılda yapılan zarar dudak uçuklattı: Balını yediler peteğini bıraktılar

PTT'de üç yılda 2.3 milyar liralık zarar: Balını yediler peteğini bıraktılar
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Tamamı 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen PTT, o tarihten bu yana zarar etmeye devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğinde öz sermayesi 2.7 milyar TL olan şirket son üç yılda 2 milyar 346 milyon TL zarar ederken, şirketin öz sermayesi de yüzde 85.8 oranında azalarak 386 milyon liraya kadar düştü. 

Sayıştay’ın 2021 yılı PTT raporunda; “Şirketin öz sermayesi, oluşan zarar nedeniyle bir önceki yıla göre cari yılda yüzde 52 oranında azalış göstererek 774 milyon TL’den, 386 milyon TL’ye gerilemiştir. Şirket 2021 yılında 950 bin TL finansman giderine katlanmıştır. Söz konusu gider, nakit sıkışıklığı nedeniyle kamu bankaları nezdinde açılan kısa vadeli kredili mevduat hesaplarının kullanılmasından kaynaklanan faiz ödemesidir. 2020 yılını 741 milyon TL dönem zararı ile sonuçlandıran Şirket, 2021 yılını ise 387 milyon TL dönem zararı ile kapatmıştır” denildi. 


 

ZARAR EDİYOR, NAKİT SIKIŞIKLIĞI YAŞIYOR 

Sayıştay’ın 2021 yılı raporları doğrultusunda PTT ile ilgili tespitleri paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Türkiye’de KİT’lere gerekli önem verilmediği, liyakatlı yönetimler atanmadığı sürece zarar etmeye devam edeceklerini vurguladı. 

Varlık Fonu’na devredildiği 2018 yılından bu yana zarar açıklayan PTT’nin ağır bir finansal sıkışıklık yaşadığını ve öz sermayesinin zararlar karşısında eriyip gittiğini ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi: 

“25 bine yakın çalışanı, Türkiye’nin en ücra köşeleri dahil 4 bin 500 iş yeri olan PTT, ne yazık ki kötü yönetildiği için zarar ediyor, öz sermayesi eriyor. 182 yıllık kurumun içini göz göre göre boşaltıyorlar. PTT’nin son üç yıldaki zararı toplamda 2.3 milyarı geçti. Ve öz sermayesi yüzde 85 oranında azaldı. 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra PTT hızla erimeye başladı. Sayıştay’ın 2021 yılı PTT raporunda şirketin öz sermayesi “2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52 daha azalarak 386 milyon TL’ye gerilemiştir” deniliyor. Öz sermayesinin üç yıldaki erimesi yüzde 85’i geçti. Öte yandan şirket 2021 yılında 951 bin lira finansman giderine katlandı. Nakit sıkışıklığı nedeniyle kamu bankalarından kredi kullanan PTT faiz batağına saplandı. Bunlar giderayak PTT’nin balını yediler peteğini bıraktılar.” 

“İÇ ACITIYOR, YAĞMA DÜZENİ SON BULACAK” 

Ülkenin tüm değerlerini satan AKP iktidarının fona devrettiği şirketlerin de önce içini boşalttığını sonrasında da yok pahasına satabileceğini dile getiren Atila Sertel, şunları söyledi: 

“PTT 2021 yılında 7 milyar 540 milyon 389 bin TL gelir elde ederken, giderleri 7 milyar 927 milyon 695 bin TL olmuş. Kazandığından fazlasını harcamış. Giderlerin içerisinde yüzde 81 ile en büyük payı dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler alıyor. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere 2021 yılında personel maaşlarından dahi fazla olarak 3 milyar 155 milyon 360 bin TL ödeme yapılmış. Nedir bu dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler derseniz? Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, posta-kargo ayırım ve dağıtım hizmetlerinin dışarıdan firma eliyle yürütülmesinden kaynaklanan giderler. 2021 yılında 387 milyon lira daha zarar eden PTT’nin Türkiye’de taşımacılıkta, posta ve telgrafta tekel olmasına rağmen kargo dağıtım işlerini taşeronlara devretmesi ve PTT’nin iyi yönetilmemesi, PTT’nin başındakilerin siyasi olarak kadro alarak atanması ve bu işi layıkıyla yapamayanların eline düşmesi nedeniyle özellikle varlık fonuna devredildikten sonra öz sermayesinin yüzde 85 azalması gerçekten iç acıtıyor. İnşallah önümüzdeki ilk seçimde bütün KİT’leri liyakatlı insanlar yönetecek. Ve Türkiye ile beraber KİT’ler de kurtarılacak. Yağma düzeninden kurtarılacak. İsraftan kurtarılacak, kötü yönetimden kurtarılacak.”

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ANKARALI OLARAK
28.12.2022 19:00
!Benim aklım benim fikrim yetmedi Bu memleket nasıl hala batmadı Gelen yedi,giden yedi bitmedi Tükenmeyen malı varmış vesselam ....Ozan Ariften..  
 
ANKARALI OLARAK
28.12.2022 18:59
Kimi geldi sunta ile götürdü Kimi geldi çanta ile götürdü Her biri bir avantayla götürdü Gani para,pulu varmış vesselam! ......Ozan Ariften...  
 
Yalancı Hacı
28.12.2022 18:52
Benzeri haberleri öncesinden de bildiğim için uzun zamandır PTT ile ilgili hizmetlere olan güvenim de sarsıldı PTT devlet kurumu olarak güvenilir özelliğini çoktan kaybetti benim gözümde.  
 
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