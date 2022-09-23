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Son dört yıldır zarar eden PTT'nin 2022 yılının ilk 8 ayında da 76 ilde zarar ettiği ortaya çıktı

Son 4 yıldır düzenli olarak zarar eden PTT’nin bu yılın ilk 8 ayında da 76 ilde zarar ettiği öğrenildi. CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması için 6 soruluk önerge verdi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 22:15
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PTT'nin 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde tam 76 ilde zarar ettiği ortaya çıktı

Son dört yıldır zarar eden PTT'nin 2022 yılının ilk 8 ayında da 76 ilde zarar ettiği ortaya çıktı
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Cumhuriyet Gazetesi’nden Mehmet Aka’nın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, PTT’yi (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi) mercek altına aldı.

PTT’nin yurt genelinde son 4 yıldan bu yana zarar ettiğinin açıklandığını hatırlatan Dr. Şevkin, PTT Adana Başmüdürlüğü’ne ait Adana Mavi Bulvar bölgesindeki 100 dairelik lojmanın da PTT Genel Müdürlüğü tarafından satılmak üzere Adana PTT Başmüdürlüğü’ne talepte bulunulduğunun öğrenildiğini kaydetti.

“KURUMA ZARAR VERİLMEYE DEVAM EDİLİYOR”

2019 yılında 1 milyar 218 milyon TL, 2020’de 741 milyon TL ve 2021 yılında ise 387 milyon TL zarar açıklayan PTT’nin 2022 yılının ilk 8 ayında 76 ilde zarar etmesine rağmen alınan kararlar ve yapılan işlemlerle kuruma zarar verilmeye devam edildiğine dikkat çekti.

ULAŞTIRMA BAKANI’NIN CEVAPLAMASI İÇİN 6 SORU

Konunun araştırılması için meclisi göreve çağıran CHP’li Dr. Şevkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması istemiyle ayrıca şu soruları sordu:

1- PTT bünyesindeki Yapı Daire Başkanlığı, Adana’da PTT Başmüdürlüğü’ne ait boş alan bulunmasına rağmen neden “Kurye/Posta Kargosu Ayrım Sistemi” (KAS) için kiralama yönteminde ısrar etmektedir?

2- Kiralanmak istenen işyerinin sahibi olduğu şirketle Yapı Daire Başkanlığı sorumluları arasında önceden bu yana süregelen herhangi bir iş ilişkisi, bir tanışıklık var mıdır?

3- PTT Genel Müdürlüğü, sendika, vakıf, cemaat, dernek veya sivil toplum kuruluşlarına ait arsa, arazi, işyeri veya konutu kiralamış mıdır? Kiralamışsa hangi şehirde kim ya da kimlerle, hangi şirketlerle, hangi kurum veya kuruluşlarla kira sözleşmesi imzalanmıştır? İmzalanan kira sözleşmelerinin süreleri nedir? Hangi tür sözleşmelere imza atılmıştır?

4- PTT bünyesinde Adana’nın yanı sıra Türkiye genelinde 2015 yılından bu yana satışa çıkarılan taşınmaz var mıdır? Varsa hangi şehirlerdedir? Varsa, satışı yapılan ve satışının yapılması beklenen taşınmazlar hangileridir?

5- PTT Yapı Daire Başkanlığı’nın KAS sisteminin kurulumu ve işletilmesine yönelik Adana Başmüdürlüğü’ne dayattığı şirkete ait işyerinde herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Bir bölümü kaçak olduğu öne sürülen işyerinin kiralanması yerine tasarrufa gidilerek, Adana Başmüdürlüğü’nün sahibi olduğu 20 bin metrekare alanda KAS sisteminin kurulması düşünülemez mi?

6- Adana OSB’de kiralanması için girişimlerde bulunulan işyeri sahipleri ile önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bir sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmışsa yıllık kira bedeli ne kadardır? Kaç yıllığına kiralanmıştır?

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