21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li vekil ortaya çıkardı: PTT'de milyon dolarlık kayıp altınlar için kimse kılını kıpırdatmamış

CHP'li vekil ortaya çıkardı: PTT'de milyon dolarlık kayıp altınlar için kimse kılını kıpırdatmamış

PTT bünyesinde yaşanan ve ‘asrın yolsuzluğu’ olarak nitelendirilen 2 milyon dolarlık kayıp altın dosyasına yönelik halen dava açılmadığı öğrenildi. CHP’li Murat Emir, “Dokunulmazlığı kimden alıyorlar?” diye sordu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:23
Takip Et

Asrın yolsuzluğu: Milyon dolarlık kayıp altın için kıllarını kıpırdatmadılar

CHP'li vekil ortaya çıkardı: PTT'de milyon dolarlık kayıp altınlar için kimse kılını kıpırdatmamış
+
Aa
-

Sayıştay’ın PTT’ye yönelik denetimleri ile açığa çıkan 2 milyon dolarlık kayıp altın dosyasında şikayetin üzerinden bir yıl geçmesine karşın halen dava açılmadığı iddia edildi. Skandalı TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Göz göre göre devletin kasasından bir şirkete aktarılan 2 milyon doların hesabını soran yok” dedi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; PTT, 9 Ağustos 2018 yılında maden ticaretiyle uğraşan AG isimli şirket ile altın alım-satımı için protokol imzaladı. Protokolle PTT’nin yurtiçi ve yurtdışında altın ticareti yapacağı taahhüt altına alındı. Herhangi bir proje ve fizibilite yapılmadan şirkete PTT’nin kasasından 1,5 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Daha sonra da Dubai’den altın alımı için 500 bin dolar teminat verildi. Ancak 2 milyon dolarlık ödemeye rağmen hiçbir ticaret yapılmadı. Firmaya ödenen paranın da peşine düşülmedi.

“PEŞİNE NEDEN DÜŞÜLMEDİ”

Skandal, Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu PTT AŞ 2020 Yılı Denetim Raporu ile ortaya çıktı. 2021 yılında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde muhalefet, şirketin kasasına karşılıksız 2 milyon dolar aktarılmasını gündeme getirdi. Ancak PTT yönetiminin savcılığa da ihbarda bulunmasına karşın bugüne kadar dosya ile ilgili kamuoyuna bir bilgi verilmedi. CHP’li Murat Emir, bir yıl geçmesine karşın halen iddialarla ilgili dava açılmadığını belirterek, “Takipsizlik kararı verildiği yönünde duyumlar alıyoruz” diye konuştu. Skandalı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesiyle Meclis’e taşıyan Emir, “Teftişe verdik denilmişti, peşine neden düşülmedi, şu anda yönetimin takipsizlikten haberi var mı?” sorusunu yöneltti.

Emir, dönemin genel müdürü Kenan Bozgeyik’in kızının 2020 yılının Eylül ayında gerçekleşen nikah törenine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Nikah şahitlerine bakıyoruz. Aralarında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da var. Bu nikahtan birkaç ay sonra kayıp altın dosyası ile ilgili iddialar gündeme geliyor. Bu genel müdür hakkında suç duyurusunda bulunuluyor ancak, bir yıldır dava açılamıyor. İddialar bu kadar netken PTT’nin kayıp 2 milyon doları ortadayken yargı neden sorumlular hakkında harekete geçmiyor? Birileri sorumluları koruyor mu? Bu kişiler dokunulmazlığını nereden alıyor?”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selim
21.11.2022 20:35
Suç varsa, suç duyurusunda bulun, kem-küm etmeden.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
2
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
3
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
6
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
7
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.